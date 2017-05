אליאל הילל – אלך איתך באהבה

שוב אני נוגע ביופי שלךומבקש בחלומות רק להיות איתךאל העננים הרחוקים נעוףיד ביד בנפש ובגוף

אלך איתך באהבה עד סוף העולם

אדמיין אותך בכל רגע

אהיה שלך גם אם לא קל

את זורמת לי בדם

בשבילך אהיה לנצח

שוב אני לוקח נשימה אחת

ומנסה שלא תראי דמעה שאת יצרת

נושאת איתך מילים ללא שום הבחנה

לא אומרת את המילה הנכונה

אלך איתך באהבה עד סוף העולם

אדמיין אותך בכל רגע

אהיה שלך גם אם לא קל

את זורמת לי בדם

בשבילך אהיה לנצח

Lyric:

i'm touching you're beauty again,

and wishing in my dreams

just to be with you,

over the highest clouds we'll fly,

hand with hand soul and body,

will go with you in love

till the end of the world,

i'll imagine you every moment,

i'll be yours even when it's hard

you're in my blood,

for you i'll be forever,

i'm taking one deep breath again,

and i'm trying to keep from you

a tear that you have made,

saying words without paying attention,

never saying the right word,

will go with you in love

till the end of the world,

i'll imagine you every moment,

i'll be yours even when it's hard

you're in my blood,

for you i'll be forever